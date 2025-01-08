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Некоторые дома в Казани остались без воды после аварии

Отключение водоснабжения коснулось домов...

Александр Русанов

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В Кировском районе региональной столицы Республики Татарстан на ул. Баруди, №9, произошла авария, в результате которой в нескольких зданиях было отключено водоснабжение, сообщили представители администраций Кировского и Московского районов города.

Отключение водоснабжения коснулось домов №3, 5, 7 и 9 по ул. Галимджана Баруди.

Ранее мы писали о том, что татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества с Telegram Premium. Злоумышленники распространяют вредоносное приложение ... через поддельные веб-сайты, которые маскируются под магазин ....

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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