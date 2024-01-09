В многоэтажке на Максимова ночью произошел взрыв газа

В многоэтажке в Казани на улице Максимова ночью произошел взрыв газа.

Прибыв на место происшествия, пожарные быстро установили, что произошел мощный взрыв газовоздушной смеси в небольшой двухкомнатной квартире на пятом этаже многоквартирного дома.

В результате взрыва загорелась тюль на кухне. Однако, огонь в скором времени удалось предотвратить до прибытия пожарных. Огонь оставил свои последствия, выбив межкомнатную дверь, обшивку стены прихожей и даже стеклопакет пластикового окна на кухне. В свою очередь, несущие стены и межкомнатные перегородки от взрыва не пострадали.

Важно отметить, что никто из проживающих в квартире не пострадал. Предварительно выяснилось, что причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. В ходе происшествия привлекалось 19 человек и 5 единиц техники, включая 15 специалистов от МЧС России и 4 единицы техники.

Ранее, из Казани в зону спецоперации отправили автомобиль «Нива».