Новости Казани
· Артем Акчурин

В многоэтажке на Максимова ночью произошел взрыв газа

В многоэтажке на Максимова ночью произошел взрыв газа

МЧС России по РТ

Подписаться в Telegram

В многоэтажке в Казани на улице Максимова ночью произошел взрыв газа.

Прибыв на место происшествия, пожарные быстро установили, что произошел мощный взрыв газовоздушной смеси в небольшой двухкомнатной квартире на пятом этаже многоквартирного дома.

В результате взрыва загорелась тюль на кухне. Однако, огонь в скором времени удалось предотвратить до прибытия пожарных. Огонь оставил свои последствия, выбив межкомнатную дверь, обшивку стены прихожей и даже стеклопакет пластикового окна на кухне. В свою очередь, несущие стены и межкомнатные перегородки от взрыва не пострадали.

Важно отметить, что никто из проживающих в квартире не пострадал. Предварительно выяснилось, что причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования. В ходе происшествия привлекалось 19 человек и 5 единиц техники, включая 15 специалистов от МЧС России и 4 единицы техники.

Ранее, из Казани в зону спецоперации отправили автомобиль «Нива».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Синоптики рассказали, когда суровый мороз покинет Татарстан

Лонгриды

день назад

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

отрава от тараканов самая эффективная

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-12 из Казани в Москву образовались пробки на АЗС

Новости Татарстана

18 часов назад

Врач из Казани поделилась впечатлениями от новой трассы М-12

репетиторы сайты в Казани

Лонгриды

17 часов назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

час назад

Миллиардер Семин продал два участка для ЖК в Казани федеральному застройщику

Новости Татарстана

день назад

Казань вошла в топ-5 российских городов по зарплатным ожиданиям
Лонгриды
17 часов назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

14 минут назад

Загрузка гостиниц в Татарстане в новогодние каникулы превысила 75%

Новости Татарстана

34 минуты назад

В Казани к саммиту БРИКС отремонтируют здание «Дома печати»

Новости Татарстана

54 минуты назад

Турпоток в Татарстане в новогодние праздники вырос на 5%

Новости Казани

час назад

В многоэтажке на Максимова ночью произошел взрыв газа
«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество
Лонгриды
день назад

«Это праздник надежды на вечную жизнь»: как в Казани встретили Рождество

Новости Татарстана

час назад

Из Казани в зону СВО отправили автомобиль «Нива»

Новости Татарстана

час назад

Миллиардер Семин продал два участка для ЖК в Казани федеральному застройщику

Новости Татарстана

час назад

Мэрия Казани отреагировала на фейки с угрозами в адрес школ и торговых центров
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни