В МЧС раскрыли подробности гибели мальчика на озере Большое Лебяжье в Казани

Мать с тремя детьми пришла на озеро днем и оставила девятилетнего сына с двумя старшими детьми. Когда она вернулась, его не было. Спасатели проводили обход территории, и женщина обратилась за помощью, считая, что сын где-то на берегу.

Купание было запрещено, но отдыхающие проигнорировали запрет. Спасатели нашли тело мальчика в 20 метрах от берега, на глубине 1,5 метра, за пределами пляжа.

Ранее мы писали о том, что срок получила хозяйка коттеджа, в бассейне которого от удара током умер мужчина.