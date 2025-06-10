В МЧС раскрыли подробности гибели мальчика на озере Большое Лебяжье в Казани
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
Мать с тремя детьми пришла на озеро днем и оставила девятилетнего сына с двумя старшими детьми. Когда она вернулась, его не было. Спасатели проводили обход территории, и женщина обратилась за помощью, считая, что сын где-то на берегу.
Купание было запрещено, но отдыхающие проигнорировали запрет. Спасатели нашли тело мальчика в 20 метрах от берега, на глубине 1,5 метра, за пределами пляжа.
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