Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В МЧС раскрыли подробности гибели мальчика на озере Большое Лебяжье в Казани

Мать с тремя детьми пришла на озеро днем

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Подписаться на Дзен.канал

Мать с тремя детьми пришла на озеро днем и оставила девятилетнего сына с двумя старшими детьми. Когда она вернулась, его не было. Спасатели проводили обход территории, и женщина обратилась за помощью, считая, что сын где-то на берегу.

Купание было запрещено, но отдыхающие проигнорировали запрет. Спасатели нашли тело мальчика в 20 метрах от берега, на глубине 1,5 метра, за пределами пляжа.

Ранее мы писали о том, что срок получила хозяйка коттеджа, в бассейне которого от удара током умер мужчина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Интересное в Казани

7 часов назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

чем удалить плесень в холодильнике

Новости Казани

день назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

Новости Казани

день назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

монтаж капельников расценка в смете в Москве

Новости Казани

день назад

Самосвал протащил BMW по Горьковскому шоссе в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Новости Казани

день назад

В Казани на Завойского мужчина упал с 4 этажа на дворника

Новости Казани

день назад

Известный шляпный кутюрье научит жительниц Казани носить шляпки
Лонгриды
2 часа назад

«Второй брак» без фальши: как Раиля Каримова снимает комедию, в которой узнаёшь себя

Раиля Каримова — режиссер родом из Лениногорска...

Фестиваль «Нур»

2 часа назад

С 16 по 20 июня художники проведут стримы по нейросетевому искусству

Интересное в Казани

7 часов назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

Новости Казани

2 часа назад

В озере Казани утонул ребенок

Не у нас

2 часа назад

В РПЦ рассказали, как нужно вести себя на кладбище
В Альметьевске 3 человека отравилась угарным газом
Новости Татарстана
55 минут назад

В Альметьевске 3 человека отравилась угарным газом

Новости Казани

4 часа назад

Срок получила хозяйка коттеджа, в бассейне которого от удара током умер мужчина

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане чиновник окажется в суде за получение взятки

Новости Татарстана

5 часов назад

Танцор из группы Ришата Тухватуллина умер после 2 недель в коме
Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рас...
Интересное в Казани
6 дней назад

Скатерть-самобранка с бесплатной доставкой: рассказываем, как устроить пикник в Казани без готовки и стресса