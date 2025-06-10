Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Срок получила хозяйка коттеджа, в бассейне которого от удара током умер мужчина

Женщина не признала своей вины

Прокуратура ТАТАРСТАНА

Подписаться на Дзен.канал

Прокуратура Приволжского района Казани поддержала обвинение против 39-летней местной жительницы, признанной виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По данным дела, 18 июля 2021 года обвиняемая сдала в аренду дом в поселке Салмачи, где в бассейне были обнаружены нарушения изоляции электропроводки, включая оголенные участки токоведущей цепи подсветки. В результате купания 41-летний мужчина получил удар электрическим током и скончался на месте.

Женщина не признала своей вины. Суд приговорил её к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 4 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Батюшка рассказал, почему в церквях не пускают женщин в брюках

Интересное в Казани

4 часа назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

раствор соды для уборки дома после травли тараканов

Не у нас

день назад

У берегов Аляски сняли на камеру загадочный золотой шар

Новости Казани

день назад

В микрорайоне Юдино люди заметили чёрный дым

полировка стеклокерамической плиты в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани студент упал из окна высотки на Глушко и погиб

Новости Казани

23 часа назад

Самосвал протащил BMW по Горьковскому шоссе в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Не у нас

день назад

Пророчество Серафима Саровского уже началось: что он говорил о России
Новости Казани
день назад

В Казани 9 июня стартует фестиваль «Науруз» с участием театров из разных стран

Открытие состоится на сцене нового здания театр...

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане чиновник окажется в суде за получение взятки

Интересное в Казани

4 часа назад

Как выбрать идеальный жилой комплекс? Четыре удивительные истории

Новости Татарстана

2 часа назад

Танцор из группы Ришата Тухватуллина умер после 2 недель в коме

Не у нас

4 часа назад

Выяснилось, что постройнеть и посвежеть поможет отказ от одного продукта
Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати
Новости Татарстана
день назад

Сотрудники МЧС в Нижнекамске провели гендер-пати

Не у нас

4 часа назад

Ученые из США нашли участок мозга, из-за которого стресс лишает сна и памяти

Не у нас

4 часа назад

Под пирамидами Гизы ученые нашли второй подземный «город»

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане предпринимателям вернули долг в 128 млн рублей
Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan...
Интересное в Казани
5 дней назад

Чебурек против ЗОЖ-батончика: редакция ProKazan разоблачает «здоровую» еду