Срок получила хозяйка коттеджа, в бассейне которого от удара током умер мужчина

Прокуратура Приволжского района Казани поддержала обвинение против 39-летней местной жительницы, признанной виновной по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

По данным дела, 18 июля 2021 года обвиняемая сдала в аренду дом в поселке Салмачи, где в бассейне были обнаружены нарушения изоляции электропроводки, включая оголенные участки токоведущей цепи подсветки. В результате купания 41-летний мужчина получил удар электрическим током и скончался на месте.

Женщина не признала своей вины. Суд приговорил её к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 4 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.