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В МЧС объяснили скопление пожарных машин у казанского ЖК «Лазурные небеса»

Напомним, что 21 декабря комплекс подвергся ата...

МЧС

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У жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани собрались автомобили экстренных служб. В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану пояснили изданию «БИЗНЕС Online», что это связано с проведением учебных мероприятий для пожарных.

Напомним, что 21 декабря комплекс подвергся атаке украинских беспилотников. Первый дрон врезался в квартиру на 31-м этаже, вызвав пожар на площади 4 квадратных метра. Спустя менее часа второй беспилотник ударил по квартире на 29-м этаже, в результате чего возник пожар, охвативший 228 квадратных метров.

Ранее мы писали о том, что у ДРКБ водители и кондукторы 2 автобусов устроили потасовку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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