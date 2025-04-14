У ДРКБ водители и кондукторы 2 автобусов устроили потасовку

У Детской республиканской клинической больницы разгорелся неожиданный конфликт между экипажами автобусов №33 и №34, превратившийся в настоящий «баттл».

Сначала вышли сотрудники 34-го маршрута. Кондуктор в красной жилетке громко выражал своё недовольство. Вскоре подключился и коллектив из 33-го автобуса — женщина-водитель в синей рубашке и её коллега-кондуктор в чёрной куртке. Словесная перепалка набирала обороты.

Позже к спору подключились и пассажиры — как те, кто стоял на остановке, так и находившиеся в салоне. Автор видео с места событий активно поддерживала обе стороны конфликта, комментируя происходящее, пишет Mash Iptash.

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