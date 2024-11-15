В летевшем в Казань самолете 13 ноября возникла проблема с двигателем в небе
Екатерина Елисеева
В воздушном судне авиационной компании Pegasus Airlines с жителями России на борту появилась проблема с двигателем в небе. Об этом рассказали в телеграм-канале Aviaincident.
Все случилось с самолетом, которыйф направлялся из Антальи в Казань 13 ноября 2024 года. Сотрудники рассказали о возникшей проблеме с 1 двигателем.
По информации портала, неполадки были устранены. Выясняется, что сигналы срочности никто не отправлял.
Как итог, судно успешно село в аэропорту. Травмированных и умерших нет.
Ранее мы писали о том, что 2 пьяных людей не пустили в самолет в казанском аэропорту. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Приволжскому Федеральному округу.
Люди попали в отделение полиции.
На хулиганов силовики решили составить протоколы об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП России.
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