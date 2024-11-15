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В летевшем в Казань самолете 13 ноября возникла проблема с двигателем в небе

Выясняется, что сигналы срочности никто не отпр...

Екатерина Елисеева

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В воздушном судне авиационной компании Pegasus Airlines с жителями России на борту появилась проблема с двигателем в небе. Об этом рассказали в телеграм-канале Aviaincident.

Все случилось с самолетом, которыйф направлялся из Антальи в Казань 13 ноября 2024 года. Сотрудники рассказали о возникшей проблеме с 1 двигателем.

По информации портала, неполадки были устранены. Выясняется, что сигналы срочности никто не отправлял.

Как итог, судно успешно село в аэропорту. Травмированных и умерших нет.

Ранее мы писали о том, что 2 пьяных людей не пустили в самолет в казанском аэропорту. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Приволжскому Федеральному округу.

Люди попали в отделение полиции.

На хулиганов силовики решили составить протоколы об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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