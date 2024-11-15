2 пьяных людей не пустили в самолет в казанском аэропорту

В казанском аэропорту 2 нетрезвых пассажиров сняли с рейса в Таиланд. Специалисты вызвали на стоянку воздушного судна правоохранителей. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД по Приволжскому Федеральному округу.

Оказалось, 33-летняя местная жительница и 56-летний мужчина были пьяны. По этой причине им отказали в посадке. Люди попали в отделение полиции.

На хулиганов силовики решили составить протоколы об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП России. Казанцам грозит до 15 дней ареста.

Ранее мы писали о том, что суд в Татарстану признал местную жительницу виновной в убийстве 7 человек и назначил ей наказание - 13 лет лишения свободы в ИК, с дальнейшем ограничением свободы на один год.

Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Республики Татарстан.