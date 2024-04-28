В квартире жила многодетная семья: подробности пожара в многоэтажке на Четаева

В Казани многодетная семья осталась без квартиры после пожара на Четаева

Появились подробности о пожаре в Казани в доме № 58 по улице Четаева.

Напомним, вечером 27 апреля стало известно из социальных сетей о пожаре по улице Четаева в доме № 58. Горел балкон квартиры на десятом этаже. Сотрудники ГУ МЧС эвакуировали жильцов многоэтажки.

По информации inkazan.ru, в результате пожара без квартиры осталась многодетная семья. Пострадавших нет, но квартиры, которые находились под сгоревшей, затопило водой.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило в 19:08. Спустя 48 минут открытое горение ликвидировали на площади 19 квадратных метров.

На текущий момент причина пожара неизвестна. Ее установят дознаватели Госпожнадзора.