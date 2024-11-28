Тело 17-летнего подростка с пакетом на голове нашли в казанском общежитии

Тело молодого человека было найдено на кухне 28 ноября 2024 года, в студенческом общежитии. Известно, что это здание находится на ул. Четаева в региональной столице Республики Татарстана. Об этом изданию KazanFirst рассказали свои источники.

По информации источника, умершего человека нашла заведующая общежитием. На голове парня был пакет.

Юноше было всего 17 лет. В Казань он прибыл из Казахстана.

Ранее мы писали о том, что житель региональной столице окажется в суде по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Выяснилось, что фигурант привязал корень спиленного растения тросом к транспорту и нажал на газ. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.

Стало известно, что уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд для разбирательств.