Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из окна 9 этажа

Карета скорой помощи пока не приехала на место ...

Предоставлено изданию

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В настоящее время стало известно о том, что в жилищном комплексе "Салават Купере" произошел жуткий случай.

Выяснилось, что молодой человек выпал из окна 9 этажа. По данным источника издания, карета скорой помощи пока не приехала на место происшествия.

Ранее мы писали о том, что челнинец 27 декабря заступился за парня и потерял зрение на один глаз.

Потерпевший попытался вмешаться, чтобы прекратить конфликт, но сам стал жертвой агрессии. В результате у молодого человека, на которого напали, диагностирована.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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