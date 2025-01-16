Челнинец 27 декабря заступился за парня и потерял зрение на один глаз

В Набережных Челнах мужчина, пытаясь разнять драку, получил серьёзную травму глаза. Инцидент произошёл 27 декабря возле ЖК «Солнечный город».

Кирилл (имя изменено) стал свидетелем, как несколько мужчин, вышедших из кальянной, начали провоцировать молодого человека, который стоял с девушкой и другом. По словам Кирилла, мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили, что над ними смеются. В результате завязалась драка.

Кирилл попытался вмешаться, чтобы прекратить конфликт, но сам стал жертвой агрессии. В результате у молодого человека, на которого напали, диагностирована травма головы, которую пришлось зашивать, девушка не пострадала.

Кирилл также получил травматический мидриаз — его правый глаз практически перестал видеть и реагировать на свет. На данный момент зрение на этом глазу сохраняется лишь на 10%. Мужчина планирует подать заявление в правоохранительные органы, пишет Mash Iptash.