Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Челнинец 27 декабря заступился за парня и потерял зрение на один глаз

Кирилл попытался вмешаться, чтобы прекратить ко...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В Набережных Челнах мужчина, пытаясь разнять драку, получил серьёзную травму глаза. Инцидент произошёл 27 декабря возле ЖК «Солнечный город».

Кирилл (имя изменено) стал свидетелем, как несколько мужчин, вышедших из кальянной, начали провоцировать молодого человека, который стоял с девушкой и другом. По словам Кирилла, мужчины, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили, что над ними смеются. В результате завязалась драка.

Кирилл попытался вмешаться, чтобы прекратить конфликт, но сам стал жертвой агрессии. В результате у молодого человека, на которого напали, диагностирована травма головы, которую пришлось зашивать, девушка не пострадала.

Кирилл также получил травматический мидриаз — его правый глаз практически перестал видеть и реагировать на свет. На данный момент зрение на этом глазу сохраняется лишь на 10%. Мужчина планирует подать заявление в правоохранительные органы, пишет Mash Iptash.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Новости России

4 часа назад

билайн станет партнером федерального конкурса «Наука. Территория героев»

клоп постельный откуда берется

Новости Казани

день назад

Давший показания на экс-ректора КФУ Еременко сообщил, что его обманули

Новости России

3 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» подключило резервуар после реконструкции в Удмуртской Республике

окраска волос омбре в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

7 часов назад

Через суд Татарстана хотели взыскать с Государственной думы 3,5 триллиона рублей

Новости Казани

день назад

17 января в парке «Черное озеро» пройдет ледовое шоу

Новости Казани

день назад

Что стало причиной «взрывов» в Казани 15 января

Лонгриды

19 часов назад

Гололёд накрыл Казань: как коммунальные службы справляются с проблемой

Новости Казани

день назад

Жуткое видео, как в метро Казани парня снес поезд
Лонгриды
2 дня назад

Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

В Татарстане начало года оказалось под влиянием...

Новости Татарстана

20 минут назад

Челнинец 27 декабря заступился за парня и потерял зрение на один глаз

Новости России

3 часа назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год выполнило диагностику более 7 тыс. км трубопроводов

Новости Татарстана

30 минут назад

В Альметьевском районе 64-летний мужчина умер в результате ДТП

Новости Казани

час назад

Автоледи выехала на встречку и влетела в 2 легковушки в Казани
В Альметьевске откроют 80 новых укрытий после а...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Альметьевске откроют 80 новых укрытий после атаки беспилотников

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 21 января 6 планет выстроятся в одну линию

Новости Татарстана

2 часа назад

В Челнах самогонный аппарат рванул прямо в квартире

Новости Татарстана

3 часа назад

Еловые иголки заливаю уксусом — всю зиму радуюсь своей смекалке: гениальный лайфхак для хозяек
Скучать не придется: редакция собрала гид по ра...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани