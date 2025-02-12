В казанском ТЦ "XL" произошла эвакуация

В данный момент в торговом центре "XL" в региональной столице Республики Татарстан сработала пожарная тревога. Как итог, всех людей вывели на улицу. По словам очевидцев, внутри наблюдается задымление. На месте происшествия сейчас работают пожарные.

Ранее мы писали о том, что после смерти 26-летнего казанца на стройке было заведено дело. Напомним, все случилось 11 февраля 2025 года.