После смерти 26-летнего казанца на стройке было заведено дело
Прокуратура ТАТАРСТАНА
Прокуратура Казани выявила нарушения требований охраны труда в АО «Казметрострой», что привело к трагическому инциденту – 11 февраля 2025 года на строительной площадке погиб рабочий.
Несчастный случай произошел во время монтажных работ на станции метро «10-й микрорайон», когда на мужчину обрушилась бетонная плита.
По требованию прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статье 143 Уголовного кодекса России. Расследование находится под контролем.
Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе 12 февраля произошло смертельное ДТП.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец