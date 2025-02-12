После смерти 26-летнего казанца на стройке было заведено дело

Прокуратура Казани выявила нарушения требований охраны труда в АО «Казметрострой», что привело к трагическому инциденту – 11 февраля 2025 года на строительной площадке погиб рабочий.

Несчастный случай произошел во время монтажных работ на станции метро «10-й микрорайон», когда на мужчину обрушилась бетонная плита.

По требованию прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статье 143 Уголовного кодекса России. Расследование находится под контролем.

Ранее мы писали о том, что в Тетюшском районе 12 февраля произошло смертельное ДТП.