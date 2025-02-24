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В казанском баре женщину придавило газовым баллоном

Спасатели оперативно прибыли на место и убрали ...

Екатерина Елисеева

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В одном из заведений на улице Московской женщина оказалась под упавшим газовым баллоном. Спасатели оперативно прибыли на место и убрали баллон, однако спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы писали о том, что в Лениногорске на ребенка с 5 этажа упала снежная глыба.

Мальчика госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ. По правилам управляющая компания обязана очищать снег независимо от того, является ли козырёк частью дома или самовольной конструкцией.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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