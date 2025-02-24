В казанском баре женщину придавило газовым баллоном

В одном из заведений на улице Московской женщина оказалась под упавшим газовым баллоном. Спасатели оперативно прибыли на место и убрали баллон, однако спасти пострадавшую не удалось. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы писали о том, что в Лениногорске на ребенка с 5 этажа упала снежная глыба.

Мальчика госпитализировали в Лениногорскую ЦРБ. По правилам управляющая компания обязана очищать снег независимо от того, является ли козырёк частью дома или самовольной конструкцией.