В казанском аэропорту у узбеков изъяли 7 кг риса

В казанском аэропорту у пассажиров из Узбекистана изъяли семь килограммов риса. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Татарстану.

Граждане, прибывшие авиарейсом из Ферганы, пытались провезти рис без фитосанитарного сертификата, что нарушает действующие правила.

В ведомстве напомнили, что ввоз риса и другой подкарантинной продукции возможен только при соблюдении установленных норм: вес не должен превышать пяти килограммов, а продукция не должна относиться к семенам, посадочному материалу или картофелю.

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