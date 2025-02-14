В казанском аэропорту у узбеков изъяли 7 кг риса
Екатерина Елисеева
В казанском аэропорту у пассажиров из Узбекистана изъяли семь килограммов риса. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Татарстану.
Граждане, прибывшие авиарейсом из Ферганы, пытались провезти рис без фитосанитарного сертификата, что нарушает действующие правила.
В ведомстве напомнили, что ввоз риса и другой подкарантинной продукции возможен только при соблюдении установленных норм: вес не должен превышать пяти килограммов, а продукция не должна относиться к семенам, посадочному материалу или картофелю.
Ранее мы писали о том, что Госжилинспекция составила топ-14 худших УК Татарстана за 2024 год.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец