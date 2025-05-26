В казанской школе №67 загорелся актовый зал

К школе №67 прибыли пожарные и бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации Mash Iptash, пожар возник на третьем этаже здания. Дети были оперативно эвакуированы, при этом, по их словам, полностью сгорели актовый зал и прилегающий коридор. Спасательные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, что на Назарбаева на дорогу вывалились огромные трубы.