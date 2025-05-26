Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В казанской школе №67 загорелся актовый зал

Дети были оперативно эвакуированы

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

К школе №67 прибыли пожарные и бригады скорой помощи. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации Mash Iptash, пожар возник на третьем этаже здания. Дети были оперативно эвакуированы, при этом, по их словам, полностью сгорели актовый зал и прилегающий коридор. Спасательные службы уже работают на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, что на Назарбаева на дорогу вывалились огромные трубы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

6 часов назад

Ученые подтвердили подлинность «инопланетных мумий» из Перу

Не у нас

день назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

эффективные средства от тараканов в квартире раз и навсегда

Не у нас

6 часов назад

Богослов Лебедев перечислил суеверия, порочащие РПЦ

Интересное в Казани

3 дня назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе

ремонт квартир частники в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Ученые: Жизнь обошла бы Землю мимо, если бы сутки не удлинялись

Не у нас

день назад

Во Владимир привезен ковчег с мощами святителя Тихона

Лонгриды

3 часа назад

Казань в свете пикселей: как фестиваль «НУР» превратил город в цифровую галерею

Новости Казани

5 часов назад

В Казани продают редкую монету за 5 миллионов рублей
Новости Казани
23 часа назад

Преподаватель доедет из Казани до Стамбула на велосипеде

В поездке его будет сопровождать Александр Лока...

Новости Казани

54 минуты назад

В Казани приостановлено движение троллейбусов №1 и 2

Новости Татарстана

59 минут назад

В Татарстане был задержан сын президента общества слепых

Новости Казани

час назад

На Назарбаева на дорогу вывалились огромные трубы

Новости Татарстана

4 часа назад

Над Татарстаном был сбит БПЛА
В 5 парках Казани организуют бесплатные консуль...
Новости Казани
29 минут назад

В 5 парках Казани организуют бесплатные консультации психологов

Не у нас

4 часа назад

Ученые заявили, что 8 порций алкоголя в неделю повышают риск повреждения мозга

Не у нас

5 часов назад

Психолог Шпагина объяснила, как отвлечения от выполнения задачи влияют на мозг

Не у нас

5 часов назад

Ученые рассказали, для чего древние люди строили пирамиды
Казань включается в сюжет: рассказываем, как те...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя