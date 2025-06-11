В казанской квартире матери экс-мэра Бугульмы прошел обыск

В казанской квартире, оформленной на мать экс-мэра Бугульмы Линара Закирова, был проведен обыск, о котором стало известно на заседании Высокогорского райсуда. Прокуратура считает, что найденные материалы подтверждают, что мать Закирова — только номинальный владелец квартиры. Например, в спальной комнате висит портрет Закирова с его супругой, а сам экс-мэр подтвердил, что участвовал в ремонте и оплатил его.

Защита возражала против включения этих материалов в иск, ссылаясь на тайну следствия. Прокурор не уточнил, по какой статье возбуждено уголовное дело и кто является подозреваемым.

Судебное разбирательство началось в ноябре прошлого года, когда прокуратура потребовала изъять у Закирова, его матери и двоюродного брата недвижимость стоимостью 60 миллионов рублей. Прокуратура утверждает, что эти объекты были куплены на необъяснимые средства, хотя официальными владельцами числятся родственники. Позже к делу добавили жильё в Сочи, оформленное на родных жены Закирова, увеличив сумму требований до 121 миллиона рублей.

Адвокаты утверждают, что имущество, приписываемое Закирову, ему не принадлежит, и что он приобрел свою собственность на подаренные или заемные средства, пишет 116.ру.