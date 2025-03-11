В казанский аэропорт прибыли 8 рейсов, следовавших в Москву

Восемь рейсов, направлявшихся в Москву, были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме в Казани. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале казанского аэропорта.

Как уточняется, 11 марта в промежутке с 05:20 до 08:50 воздушные суда, выполнявшие рейсы из Баку, Оша, Куляба, Еревана, Новокузнецка, а также три борта из Омска, приземлились в Казани из-за временных ограничений на полеты в столичном регионе.

Во вторник утром в аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и Домодедово на некоторое время приостановили прием и отправку самолетов. О введенных ограничениях ранее сообщала Росавиация.

Ранее мы писали о том, что общежитие АО «Восток Зернопродукт» в Татарстане закрылось из-за нарушений.