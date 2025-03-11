Общежитие АО «Восток Зернопродукт» в Татарстане закрылось из-за нарушений

Прокуратура Алькеевского района Татарстана выявила серьезные нарушения требований пожарной безопасности в общежитии АО «Восток Зернопродукт» и инициировала запрет на его эксплуатацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что организация не обеспечила безопасные условия для проживания людей. В здании отсутствовала пожарная сигнализация, изоляция электропроводки была выполнена с нарушениями, а деревянные конструкции не обработаны огнеупорными составами.

Прокуратура подала в суд иск с требованием устранить выявленные нарушения. Суд удовлетворил требования и обязал предприятие привести общежитие в соответствие с нормами пожарной безопасности.

Кроме того, директор компании был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.