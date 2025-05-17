В Казани женщина несколько раз ударила свою собаку

На записи заметно, что сначала женщина закричала и сделала резкий жест в сторону животного, словно собираясь ударить. Но спустя пару секунд она перешла к действиям и начала наносить удары. Позже очевидцы зафиксировали, как она, сидя на лавочке, вновь несколько раз ударила питомца. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что после похищения мужчины на Габишева в Казани был введен план «Перехват».