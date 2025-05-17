Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани женщина несколько раз ударила свою собаку

На записи заметно, что сначала женщина закричал...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

На записи заметно, что сначала женщина закричала и сделала резкий жест в сторону животного, словно собираясь ударить. Но спустя пару секунд она перешла к действиям и начала наносить удары. Позже очевидцы зафиксировали, как она, сидя на лавочке, вновь несколько раз ударила питомца. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

Ранее мы писали о том, что после похищения мужчины на Габишева в Казани был введен план «Перехват».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работать есть где, но некому: кто нужен Татарстану прямо сейчас

Интересное в Казани

день назад

Фестиваль медиаискусства НУР объявил расписание образовательной программы

бельевые вши и клопы разница

Лонгриды

17 часов назад

"Исключение из общей картины": синоптик Пашина рассказала о погоде в РТ

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Свежий воздух, тишина и свой дом: куда переехать из Казани, чтобы жить красиво и спокойно

интимные прически у мужчин в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане врача избили после попытки помочь на месте ДТП

Новости Казани

23 часа назад

В Казани стартовало строительство 25-этажного апарт-отеля

Новости Казани

день назад

В Казани на мосту Миллениум ночью произошло серьезное ДТП

Не у нас

день назад

Мощная солнечная вспышка нарушила радиосвязь и может вызвать геомагнитные бури

Не у нас

день назад

Опубликована переписка мигрантов с обсуждением создания «своей республики» в России
Лонгриды
2 дня назад

Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

В Менделеевском районе Татарстана в ближайшее в...

Новости Казани

27 минут назад

В Казани женщина несколько раз ударила свою собаку

Интересное в Казани

17 часов назад

Где пройдет пятый Международный фестиваль медиаискусства НУР

Не у нас

47 минут назад

Ученые: до конца 21 века Земля столкнется с глобальным потеплением

Не у нас

час назад

Изменение климата стало причиной ускорения мощнейшего в мире течения
Краснодарский девелопер заявил о проекте в Казани
Интересное в Казани
18 часов назад

Краснодарский девелопер заявил о проекте в Казани

Не у нас

2 часа назад

«Черная смерть» дошла до 21 века: ученые обнаружили источник

Новости Казани

3 часа назад

После похищения мужчины на Габишева в Казани был введен план «Перехват»

Новости Татарстана

18 часов назад

Элвин Грей чуть не попал в аварию из-за лопнувшего колеса на трассе М-12
В Казани продолжается набор в новый современный...
Интересное в Казани
5 дней назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж