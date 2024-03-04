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· Артем Акчурин

В Казани загорелся театр им. Тимчурина

В Казани загорелся театр им. Тимчурина

Мэрия Казани

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В Казани посетителей театра Тинчурина эвакуировали из-за возгорания. Об этом пишут городские телеграмм-каналы.

Сообщается, что горожане пришли на постановку, однако, неожиданно заработала пожарная сигнализация и всем зрителям пришлось покинуть здание. Предварительно в театре находилось около 30 человек.

Сигнализация сработала из-за возгорания пожарного щитка. Пострадавших зафиксировано не было.

Ранее, в результате пожара в Буинском районе скончались два человека.

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