В Казани загорелся театр им. Тимчурина

В Казани посетителей театра Тинчурина эвакуировали из-за возгорания. Об этом пишут городские телеграмм-каналы.

Сообщается, что горожане пришли на постановку, однако, неожиданно заработала пожарная сигнализация и всем зрителям пришлось покинуть здание. Предварительно в театре находилось около 30 человек.

Сигнализация сработала из-за возгорания пожарного щитка. Пострадавших зафиксировано не было.

Ранее, в результате пожара в Буинском районе скончались два человека.