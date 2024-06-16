Новости Казани
· 16+ · Полина Сластникова

В Казани задержали рейс в Анталью на 16 часов

Самолёт должен был отправиться в турецкий город в 12:40.

traveldailymedia

Подписаться в Telegram

Самолёт должен был отправиться в турецкий город в 12:40. Но из-за позднего прилёта самолёта с другого рейса, вылет в новый рейс перенесли на 4:15.
На борт воздушного судна компании «Corendon Airlines» были зарегистрированы 154 пассажира. Им придётся ждать свой вылет 16 часов. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, для пассажиров задержанного рейса уже организовали работу мобильной приёмной.
Это уже не первый случай задержки рейсов в Анталию, ранее мы сообщали, что в казанском аэропорту задержались два рейса компании «Azur air»

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

16 часов назад

Сборную России по лёгкой атлетике дисквалифицировали на Играх БРИКС в Казани

Интересное в Казани

день назад

Как создается ощущение счастливого детства

качественный сервис компания по травле тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане водитель погиб после ДТП с лосем

Интересное в Казани

2 дня назад

Наркоз, седация или принуждение? Как лечить зубы у детей, чтобы не посеять панический страх перед стоматологом на всю жизнь 

светорежиссёр в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В Казани завершился ремонт парка Тысячелетия

Новости Татарстана

17 часов назад

В Нижнекамске победитель лотереи не дождался конца Сабантуя и потерял приз

Новости Татарстана

день назад

С 1 июля коммуналка в Татарстане подорожает

Новости Татарстана

4 часа назад

Минниханов прочитал праздничный намаз в мечети Альметьевска

Новости Казани

день назад

Мэрия города рассказала, как пройдёт Курбан-Байрам в Казани

Новости Татарстана
2 дня назад

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Новости Татарстана

11 минут назад

Сотрудники ГИБДД в Нижнекамске помогли девушке с ОВЗ добраться до дома

Интересное в Казани

день назад

Археологи обнаружили близ Свияжска отчеканенную в Англии серебряную монету возрастом в 1000 лет 

Новости Татарстана

46 минут назад

Модель из Зеленодольска не получила заветное предложение от экстрасенса с ТНТ

Новости Казани

час назад

В Казани задержали рейс в Анталью на 16 часов
Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро

Новости Татарстана

час назад

В Набережных Челнах врачи вытащили из головы пациента наконечник подводного ружья

Новости Татарстана

2 часа назад

Алина Загитова посетила Игры БРИКС в Казани

Новости Казани

3 часа назад

На улице Закиева на два месяца ограничат движение транспорта
Интересное в Казани
5 дней назад

Здоровое будущее вашего ребенка — правильное развитие с детства
В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет
Новости Казани
2 дня назад

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет