В Казани задержали рейс в Анталью на 16 часов

Самолёт должен был отправиться в турецкий город в 12:40. Но из-за позднего прилёта самолёта с другого рейса, вылет в новый рейс перенесли на 4:15.

На борт воздушного судна компании «Corendon Airlines» были зарегистрированы 154 пассажира. Им придётся ждать свой вылет 16 часов. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, для пассажиров задержанного рейса уже организовали работу мобильной приёмной.

Это уже не первый случай задержки рейсов в Анталию, ранее мы сообщали, что в казанском аэропорту задержались два рейса компании «Azur air»