Новости Казани
· 16+ · Полина Сластникова

Два рейса в Анталью задержали в казанском аэропорту

Первый рейс "Казань - Анталья", запланированный 22:40, задержали на 14 часов из-за технической неисправности воздушного судна.

Объединенная авиастроительная корпорация

Подписаться в Telegram

Первый рейс "Казань - Анталья", запланированный 22:40, задержали на 14 часов из-за технической неисправности воздушного судна.

На борту находились 241 пассажир, в том числе трое несовершеннолетних.

Как сообщает inkazan, второй рейс должен был вылететь в 13:05, но его также задержали на 6 часов по причине неисправности самолёта.

На него были зарегистрированы 252 человека, из них 86 — дети.

Оба рейса реализовывались российской авиакомпанией Azur Air

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Врачи в Казани пришли в ужас от оборудование в новом перинатальном центре

Спортивные новости Казани

день назад

Азиз Замалиев: Отмена ЕГЭ не является выходом 

травля тараканов мо

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд

Интересное в Казани

3 дня назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем

облицовка двери в Краснодаре

Новости Казани

день назад

На трассе М-12 Москва-Казань дыра

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане прошли поиски нелегальных мигрантов

Новости Казани

день назад

В Казани до 30 августа ограничили движение на Горьковского шоссе

Новости Казани

6 часов назад

В Казани задержали 14-летнего водителя питбайка

Новости Казани

день назад

«Миссис Россия Мира» стала мать 2 детей и бодибилдер из Казани Динара Саляхова
Новости Казани
день назад

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Студентам КФУ могут выплатить 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Новости Казани

15 минут назад

Два рейса в Анталью задержали в казанском аэропорту

Интересное в Казани

день назад

Депилируем 2х по цене 1го», или «Как стать гладкой за чужой счет?»

Новости Татарстана

час назад

Мужчина в Набережных Челнах обвиняется в покушении на убийство

Новости Татарстана

2 часа назад

Водителя в Зеленодольске арестовали на 10 дней за тонировку

2 подростков сбежали из реабилитационного центра «Дуслык»
Новости Казани
день назад

2 подростков сбежали из реабилитационного центра «Дуслык»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Лениногорске мужчина разбился насмерть, въехав в опору моста

Новости Казани

4 часа назад

Утверждены новые перекрытия дорог в Московском районе Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Суд обязал мошенников вернуть деньги пенсионерке из Кукмора

Топ-5 рыбных блюд, которые обязательно надо попробовать этим летом
Интересное в Казани
5 дней назад

Топ-5 рыбных блюд, которые обязательно надо попробовать этим летом