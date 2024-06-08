Первый рейс "Казань - Анталья", запланированный 22:40, задержали на 14 часов из-за технической неисправности воздушного судна.

На борту находились 241 пассажир, в том числе трое несовершеннолетних.

Как сообщает inkazan, второй рейс должен был вылететь в 13:05, но его также задержали на 6 часов по причине неисправности самолёта.

На него были зарегистрированы 252 человека, из них 86 — дети.

Оба рейса реализовывались российской авиакомпанией Azur Air