В Казани за убийство собаки задержали мужчину

В Казани полицейские нашли и задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в УМВД города.

Происшествие случилось в сентябре прошлого года в Авиастроительном районе. Очевидцы сообщили в полицию, что неизвестный несколько раз выстрелил в собаку и скрылся. Ранения оказались смертельными.

Спустя несколько месяцев следствие установило личность предполагаемого преступника. В марте его задержали, а при обыске изъяли оружие. Мужчина признал свою вину.

Против него возбуждено уголовное дело, а на период следствия он находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что на остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина.