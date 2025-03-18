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В Казани за убийство собаки задержали мужчину

Спустя несколько месяцев следствие установило л...

pixabay.com

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В Казани полицейские нашли и задержали 34-летнего местного жителя, которого подозревают в жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в УМВД города.

Происшествие случилось в сентябре прошлого года в Авиастроительном районе. Очевидцы сообщили в полицию, что неизвестный несколько раз выстрелил в собаку и скрылся. Ранения оказались смертельными.

Спустя несколько месяцев следствие установило личность предполагаемого преступника. В марте его задержали, а при обыске изъяли оружие. Мужчина признал свою вину.

Против него возбуждено уголовное дело, а на период следствия он находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали о том, что на остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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