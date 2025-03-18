Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

На остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина

К моменту приезда врачей пенсионер уже не подав...

Катя Царева

Подписаться на Дзен.канал

В Казани на остановке Саид Галеева ночью внезапно потерял сознание 65-летний мужчина. Очевидцы заметили у него слабый пульс, попытались помочь и сразу же вызвали скорую.

К моменту приезда врачей пенсионер уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

При нём нашли паспорт и рюкзак. Мужчина был зарегистрирован в Зеленодольске и, вероятно, собирался добраться домой на электричке, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что 80-летнюю бабушку задушили в доме-интернате в Татарстане.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Стали известны сбывающиеся библейские признаки надвигающегося конца света

Интересное в Казани

22 часа назад

«Это не про свободу, а про выживание»: предприниматель из Казани рассказал, кому не стоит открывать свой бизнес

электросталь санэпидемстанция

Не у нас

2 часа назад

С матерью сгоревших 5 детей в Башкирии работают психологи

Не у нас

день назад

Возбуждено уголовное дело из-за плохой транспортной доступности в Константиновке

дизайн календаря стоимость в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Казанские команды подрались на первенстве РФ по хоккею

Новости Татарстана

18 часов назад

В администрации Бугульмы 17 марта прошли обыски

Не у нас

день назад

«ЦГ»: «Безопасное» лекарство в 45 странах породило тысячи детей-мутантов

Лонгриды

14 часов назад

200 тысяч на человека — минимум? сколько нужно зарабатывать в Татарстане
Новости Татарстана
20 часов назад

Фигуристка Загитова анонсировала свой рок-мюзикл по «Алым парусам»

Всего планируется пять представлений за три дня

Не у нас

час назад

Эксперты назвали самые надежные китайские автомобили

Новости Татарстана

3 часа назад

Метеоролог Переведенцев заявил о возвращении мартовского тепла в Татарстан

Новости Казани

3 часа назад

Муллин: Казань и Закамье могут связать высокоскоростной магистралью

Не у нас

3 часа назад

В бутилированной воде ученые нашли частицы, которые ведут к поражению почек
На остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина
Новости Казани
56 минут назад

На остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец после ссоры с возлюбленной отправил её детям интимные видео

Новости Казани

18 часов назад

Товары из Казани получили Знак качества в феврале

Новости Казани

19 часов назад

Цены на такси в Казани взлетели в 2-2,5 раза после сбоя агрегатора
Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Ак Барс Банк начисляет 30% кешбэком за покупки по кредитной карте