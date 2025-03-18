На остановке Саид Галеева в Казани умер мужчина

В Казани на остановке Саид Галеева ночью внезапно потерял сознание 65-летний мужчина. Очевидцы заметили у него слабый пульс, попытались помочь и сразу же вызвали скорую.

К моменту приезда врачей пенсионер уже не подавал признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

При нём нашли паспорт и рюкзак. Мужчина был зарегистрирован в Зеленодольске и, вероятно, собирался добраться домой на электричке, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что 80-летнюю бабушку задушили в доме-интернате в Татарстане.