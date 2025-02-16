В Казани за сутки 5 человек пострадали в 4 ДТП
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В Казани за последние сутки произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали пять человек. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Среди аварий зафиксированы столкновения, вызванные выездом на встречную полосу, а также наезд на припаркованные автомобили, причиной которого стало превышение скорости.
Всего за сутки поступило 204 сообщения о ДТП, из них официально зарегистрировано 85. В 49 случаях ущерб оказался исключительно материальным.
Сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения, а также двоих нарушителей, не имевших водительских прав.
Кроме того, в отделы полиции доставили четырех человек, подозреваемых в совершении преступлений.
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