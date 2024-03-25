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· Артем Акчурин

Роспотребнадзор выявил очаг сальмонеллеза в «Нэфисе»

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Роспотребнадзора по РТ выявил очаг сальмонеллеза в компании «Нэфис Косметикс».

На прошлой неделе был зафиксирован случай массового отравления 84 работников компании «Нэфис» и пятерых сотрудников производственной столовой, принадлежащей ИП Сабиржану. Все они пострадали 15 марта.

Сальмонеллез был диагностирован у 67 человек, остальные результаты анализов еще находятся в процессе обработки. Причиной заболевания стало загрязнение готовых блюд из-за нарушений персонала компании - они не соблюдали правила готовки, хранения продуктов и гигиены.


Выявлены нарушения в производственных цехах и оборудовании, условиях хранения сырья и продуктов, замораживании нераспроданных блюд для повторного использования, а также в процессе мытья посуды.

В образце макаронников с сердцем, употребленных пострадавшими, была обнаружена сальмонелла. Данное бактериальное загрязнение выявлено в жареной курице и фрикадельках.

В связи с выявленными нарушениями столовая временно закрыта, пять сотрудников отстранены от работы, а материалы расследования переданы следственным органам.

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