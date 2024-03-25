В Казани могут ввести режим повышенной готовности из-за весеннего половодья
iz.ru
В целях уменьшения риска возможных последствий во время весеннего половодья в Казани, начиная с 25 марта 2024 года, предлагают ввести режим повышенной готовности на территории города. Об этом проинформировал глава управления гражданской защиты Казани, Сергей Чанкин.
Кроме того, начальник управления гражданской защиты Казани отметил, что к 22 марта поступило семь сообщений о затоплении улиц и дворов - пять в Советском районе и по одному в Вахитовском и Авиастроительном.
«Все поступившие уведомления получили своевременный отклик. В воскресенье было еще три сообщения - по одному из них работы выполнены, по двум другим продолжаются», — дополнил Чанкин.
Напомним, что в Казани произошел сбой при оплате муниципальных парковок.
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