В Казани могут ввести режим повышенной готовности из-за весеннего половодья

В целях уменьшения риска возможных последствий во время весеннего половодья в Казани, начиная с 25 марта 2024 года, предлагают ввести режим повышенной готовности на территории города. Об этом проинформировал глава управления гражданской защиты Казани, Сергей Чанкин.





«Все поступившие уведомления получили своевременный отклик. В воскресенье было еще три сообщения - по одному из них работы выполнены, по двум другим продолжаются», — дополнил Чанкин.

По словам спикера, подобный режим предусматривает активацию экстренных служб и ответственных лиц для снижения вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и для обеспечения безопасности жителей.Кроме того, начальник управления гражданской защиты Казани отметил, что к 22 марта поступило семь сообщений о затоплении улиц и дворов - пять в Советском районе и по одному в Вахитовском и Авиастроительном.

Напомним, что в Казани произошел сбой при оплате муниципальных парковок.