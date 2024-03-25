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· Артем Акчурин

В Казани произошел сбой при оплате муниципальных парковок

В Казани произошел сбой при оплате муниципальных парковок

Мэрия Казани

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Жители Казани столкнулись с трудностями при оплате муниципальных парковок. Ни одним способом нельзя передать плату за пользование парковочным местом. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн».

По словам водителей, оплатить парковку не получается ни одним из способов, при этом в приложении постоянно появляется сообщение о необходимости обновления. В контактном центре сообщили, что проблема будет устранена в скором времени.

Напомним, что Рустам Минниханов потребовал усилить меры безопасности в Татарстане.

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