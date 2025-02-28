В Казани временно приостановлено движение троллейбуса №2
Катя Царева
На отрезке улиц Лево-Булачная и Ташаяк была зафиксирована поломка контактной сети. Об этом рассказали в МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС".
Из-за этого движение троллейбуса №2 временно приостановлено, а маршрут №7 направлен в объезд через Речной порт.
Восстановительными работами занимаются аварийные службы.
UPD: в 09:12 движение было восстановлено.
Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан пропали чертежи космического корабля «Энергия».
Министр подчеркнул, что научные достижения необходимо сохранить для будущих поколений.
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