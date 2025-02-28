В Казани временно приостановлено движение троллейбуса №2

На отрезке улиц Лево-Булачная и Ташаяк была зафиксирована поломка контактной сети. Об этом рассказали в МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС".

Из-за этого движение троллейбуса №2 временно приостановлено, а маршрут №7 направлен в объезд через Речной порт.

Восстановительными работами занимаются аварийные службы.

UPD: в 09:12 движение было восстановлено.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан пропали чертежи космического корабля «Энергия».

Министр подчеркнул, что научные достижения необходимо сохранить для будущих поколений.