В Казани временно приостановили движение троллейбусов №1 и 2

Сообщается, что на участке улиц Декабристов и Чистопольская крупногабаритный транспорт повредил контактную сеть, в связи с чем временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №1 и №2. На месте происшествия работают аварийные службы.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы писали о том, что клещ впился в спину ребенка из Челнов.