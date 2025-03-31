В Казани временно приостановили движение троллейбусов №1 и 2
МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"
Сообщается, что на участке улиц Декабристов и Чистопольская крупногабаритный транспорт повредил контактную сеть, в связи с чем временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №1 и №2. На месте происшествия работают аварийные службы.
Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.
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