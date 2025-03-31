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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани временно приостановили движение троллейбусов №1 и 2

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут

МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"

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Сообщается, что на участке улиц Декабристов и Чистопольская крупногабаритный транспорт повредил контактную сеть, в связи с чем временно приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №1 и №2. На месте происшествия работают аварийные службы.

Пассажиров просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы писали о том, что клещ впился в спину ребенка из Челнов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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