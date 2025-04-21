В Казани временно не берут плату за парковку

Утром 21 апреля в Казани возник сбой в работе сервиса платных парковок «Казанский паркинг». Из-за технической неисправности оплата стоянки временно недоступна.

В городском комитете по транспорту уточнили, что до полного восстановления системы плата за парковку взиматься не будет, пишет «Вечерняя Казань».

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