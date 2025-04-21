Жителям Татарстана рассказали, как сэкономить на путешествии поездом

Железнодорожный транспорт остаётся одним из самых удобных и доступных способов передвижения для жителей Татарстана, особенно если речь идёт о поездках в соседние регионы. Поезд нередко становится оптимальным вариантом для тех, кто хочет сэкономить на дороге. Ниже — несколько советов, как уменьшить затраты на билеты.

Поездки в середине недели

Билеты, как правило, стоят дешевле в будние дни — особенно в начале недели. Поэтому если нет привязки к конкретной дате, выгоднее отправляться в дорогу в понедельник или вторник. В выходные и праздники спрос выше, а вместе с ним растёт и цена.

Бронируйте заранее

Продажа билетов стартует за три месяца до отправления. Чем раньше оформите покупку, тем больше шансов выбрать недорогое и удобное место. Иногда дешёвые билеты появляются и перед самым отъездом — если кто-то сдал билет, он тут же поступает в продажу.

Места с меньшим комфортом — дешевле

Экономить можно за счёт выбора менее популярных мест. В плацкартных вагонах это обычно последние ряды, в купе — верхние полки. А если путь недолгий, стоит рассмотреть сидячие вагоны — билеты туда заметно дешевле.

Необязательная страховка

Во время оформления билета можно отказаться от дополнительной страховки, которая добавляет к стоимости поездки от 100 рублей и выше. При уверенности в своих планах этот шаг поможет сэкономить немного денег.

Невозвратные билеты — для уверенных в поездке

Если планы точно не изменятся, можно выбрать невозвратный билет. Он обойдётся дешевле, хотя вернуть деньги в случае отмены поездки уже не получится. Особенно выгодно брать такие билеты на места в конце вагона — разница в цене может достигать тысячи рублей.