В Казани вратари «Ак Барса» и «Торпедо» подрались после матча

В Казани матч между ХК «Ак Барс» и «Торпедо» завершился потасовкой вратарей. Игра КХЛ проходила на арене «Татнефть-Арена».

После финального свистка, во время традиционного рукопожатия, голкиперы Иван Кульбаков и Амир Мифтахов спровоцировали драку, в которую вскоре оказались втянуты и другие хоккеисты, включая запасных. Одной из возможных причин конфликта называют жёсткую игру с ударами по ходу матча.

Отметим, что «Торпедо» уверенно обыграло соперников, завершив встречу со счётом 5:1.

Ранее мы писали о том, что татарстанские подростки стали чаще страдать психическими расстройствами.