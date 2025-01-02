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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани врачи вытащили у ребенка иглу из печени

Операция прошла успешно

ДРКБ КАЗАНЬ

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28 декабря в Набережных Челнах произошел серьезный инцидент: ребенок наткнулся на иглу во время игры, которая пробила плевральную полость и проникла в печень. Это создавало риск повреждения сосудов, что является крайне опасным для детей.

Малыша срочно госпитализировали в хирургическое отделение, после чего врачами было решено отправить его в Казань для дальнейшего лечения. Реаниматолог и хирург ДРКБ выехали для транспортировки.

Для координации действий были привлечены ведущие специалисты Татарстана. В операционной хирурги ДРКБ успешно извлекли иглу с помощью магнита через небольшой разрез.

Операция прошла успешно, и состояние ребенка оценили как удовлетворительное.

Ранее мы писали о том, что в Казани машины экстренных служб собрались около дома из-за ЧП с ребенком. Об этом рассказали в Жилищной инспекции РТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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