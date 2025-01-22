В Казани возобновили движение троллейбусов №6, 8 и 12

В Казани вновь заработали троллейбусные маршруты №6, 8 и 12, о чем сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

Не так давно говорилось, что движение транспорта было ограничено из-за повреждения контактной сети на участке улицы Халева под мостом. В период ремонта троллейбусы ходили лишь до Танкового кольца.

Ранее мы писали о том, что изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата.

14-летняя девочка вернулась домой из школы, где ее ждал 20-летний брат, предварительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения...