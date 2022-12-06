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В Казани водитель сбил школьницу из-за гололеда: невозмутимости ребенка можно только позавидовать (видео)

В Казани водитель сбил школьницу из-за гололеда: невозмутимости ребенка можно только позавидовать (видео)

Фото: скриншот видео

В Казани на Ноксинском спуске водитель "Приоры" из-за гололеда не успел затормоить вовремя и сбил девочку на переходе. Все случилось сегодня, 6 декабря, днем.

Водитель, по данным Mash Iptash, пояснил. что девочка была в наушниках, а потому на сигналы не реагировала. Ехал он не быстро - около 50 километров в час, но из-за наледи просто не успел вовремя остановиться.
Далее на видео заметно, как ребенок поднимается, не спеша отряхивается и продолжает путь, не снимая наушников.

Школьница отделалась ссадинами и от медицинской помощи отказалась.

Ранее мы сообщали, что в Казани из-за обледенения проводов загорелся трамвай с пассажирами.

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