В Казани водитель потерял сознание за рулем и выехал на тротуар

На улице Дубравной произошло ДТП: водитель внезапно потерял сознание, после чего машина выехала на тротуар. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

В момент происшествия в авто находился ребёнок. По словам очевидцев, обошлось без травм — никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что в Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой в квартире: началась проверка.