В Казани водитель потерял сознание за рулем и выехал на тротуар
Казань на максималках
На улице Дубравной произошло ДТП: водитель внезапно потерял сознание, после чего машина выехала на тротуар. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".
В момент происшествия в авто находился ребёнок. По словам очевидцев, обошлось без травм — никто не пострадал.
Ранее мы писали о том, что в Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой в квартире: началась проверка.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец