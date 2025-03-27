Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани водитель потерял сознание за рулем и выехал на тротуар

В момент происшествия в авто находился ребёнок

Казань на максималках

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На улице Дубравной произошло ДТП: водитель внезапно потерял сознание, после чего машина выехала на тротуар. Об этом рассказали в телеграм-канале "Казань на максималках".

В момент происшествия в авто находился ребёнок. По словам очевидцев, обошлось без травм — никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что в Казани 2-месячную малышку обнаружили мертвой в квартире: началась проверка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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