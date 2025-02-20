В Казани водитель Niva оказался в больнице после ДТП
Екатерина Елисеева
20 февраля около 06:35 на улице Магистральной в Казани произошло ДТП. Водитель Chevrolet Niva, 57-летний местный житель с 33-летним стажем, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 31-летний мужчина.
В результате столкновения водитель Niva получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.
Ранее мы писали о том, что в Казани 19 февраля машина сбила 2 школьниц на пешеходном переходе.
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