В Казани водитель легкового авто протаранил вахтовый автобус

В Казани водитель легковушки протаранил вахтовый автобус на улице Кулахметова

В Казани водитель легкового авто взял на таран вахтовый автобус, сообщает "Татарстан-24". Все случилось на улице Кулахметова. Автомобиль не превышал скорость, но все равно не успел вовремя остановиться и въехал в автобус.

В результате ДТП, к счастью, пострадавших нет.

Свою вину 24-летний водитель легковушки признал полностью.

Ранее ProKazan сообщал, что 13-летняя девочка и 39-летний мужчина из Казани тяжело пострадали в крупной аварии под Саратовом.