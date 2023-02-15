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В Казани водитель легкового авто протаранил вахтовый автобус

В Казани водитель легковушки протаранил вахтовый автобус на улице Кулахметова
В Казани водитель легкового авто протаранил вахтовый автобус

Фото: Татарстан-24

В Казани водитель легкового авто взял на таран вахтовый автобус, сообщает "Татарстан-24". Все случилось на улице Кулахметова. Автомобиль не превышал скорость, но все равно не успел вовремя остановиться и въехал в автобус.

В результате ДТП, к счастью, пострадавших нет.

Свою вину 24-летний водитель легковушки признал полностью.

Ранее ProKazan сообщал, что 13-летняя девочка и 39-летний мужчина из Казани тяжело пострадали в крупной аварии под Саратовом.

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