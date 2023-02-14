13-летняя девочка и 39-летний мужчина из Казани тяжело пострадали в крупной аварии под Саратовом

В аварии под Саратовом пострадала 13-летняя девочка из Казани, есть погибшие

В Красноармейском районе Саратовской области произошло крупное ДТП с участием двух легковушек. Есть погибший и пострадавшие.

О трагическом инциденте сообщил в своем телеграм-канале глава саратовского Минздрава Олег Костин. Столкновение автомобилей случилось на трассе Саратов-Волгоград в районе села Первомайское.

В аварии погиб 45-летний мужчина. Пострадали двое жителей Казани - 13-летняя девочка и 39-летний мужчина. В тяжелом состоянии оба госпитализированы.