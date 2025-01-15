Появилось видео, как казанец попал под поезд метро на "Кремлёвской"

В интернете появилось видео с моментом, как молодой человек прыгнул под вагоны метро.

Парень в белой рубашке некоторое время стоял на платформе, а затем, услышав приближающийся поезд и спустился на рельсы.

К счастью, машинист заметил ситуацию и смог вовремя подать сигнал, резко тормозя.

Инцидент произошел на станции "Кремлёвская".

Известно, что юноша выжил, однако получил травмы — его одежда была испачкана кровью. По словам свидетелей, всех пассажиров вывели из вагонов, на место прибыли правоохранительные органы.

"Метроэлектротранс" сообщает, что движение поезда было восстановлено в обе стороны.

Ранее мы писали о том, что более 200 человек за неделю травмировались из-за гололеда в Казани. Медицинские работники сообщают, что граждане получают самые разные травмы.