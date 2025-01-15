Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Появилось видео, как казанец попал под поезд метро на "Кремлёвской"

К счастью, машинист заметил ситуацию и смог вов...

Яндекс.Карты/Никита

Подписаться в Telegram

В интернете появилось видео с моментом, как молодой человек прыгнул под вагоны метро.

Парень в белой рубашке некоторое время стоял на платформе, а затем, услышав приближающийся поезд и спустился на рельсы.

К счастью, машинист заметил ситуацию и смог вовремя подать сигнал, резко тормозя.

Инцидент произошел на станции "Кремлёвская".

Известно, что юноша выжил, однако получил травмы — его одежда была испачкана кровью. По словам свидетелей, всех пассажиров вывели из вагонов, на место прибыли правоохранительные органы.

"Метроэлектротранс" сообщает, что движение поезда было восстановлено в обе стороны.

Ранее мы писали о том, что более 200 человек за неделю травмировались из-за гололеда в Казани. Медицинские работники сообщают, что граждане получают самые разные травмы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

Важное в РТ

день назад

На новогодних каникулах мошенники пытались дозвониться татарстанцу 12 800 раз

самая действенная отрава от тараканов

Новости Казани

день назад

Mash: ВСУ попытались атаковать завод "Оргсинтез" в Казани

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Обнови стиль с умом: магазины и стилисты Казани для создания гардероба мечты

ремонт автобокса в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани 14 января произошло нападение на промышленное предприятие

Лонгриды

12 часов назад

Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Новости Казани

день назад

ВСУ атаковали "Оргсинтез" в Казани дальнобойным БПЛА типа "Лютый"

Новости Казани

час назад

Давший показания на экс-ректора КФГУ Еременко сообщил, что его обманули

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 14 января объявлена угроза атаки БПЛА
Новости Казани
2 дня назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

Новости Татарстана

10 минут назад

Инвалид вынужден был сами убирать снег с тротуара в Бугульме

Новости России

16 часов назад

билайн рассказал о самых популярных мошеннических схемах в 2024 году

Новости Татарстана

15 минут назад

В Татарстане 15 января температура поднимется до -1 градуса

Новости Казани

25 минут назад

Появилось видео, как казанец попал под поезд метро на "Кремлёвской"
Официальное заявление властей об атаке БПЛА 14 ...
Новости Казани
день назад

Официальное заявление властей об атаке БПЛА 14 января в Казани

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане был установлен рекорд по жалобам на ЖКХ

Новости Татарстана

13 часов назад

В гипермаркетах OBI начала действовать новая программа

Новости Казани

17 часов назад

Более 200 человек за неделю травмировались из-за гололеда в Казани
В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос н...
Важное в РТ
4 дня назад

В Татарстане новогодний интернет-трафик вырос на 10%