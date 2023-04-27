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В Казани в ЖК "Светлый" рухнул строящийся дом - под завалами могут быть люди (видео)

В Казани в ЖК "Светлый" обрушился строящийся дом - под завалами могут быть люди
В Казани в ЖК "Светлый" рухнул строящийся дом - под завалами могут быть люди (видео)

Фото: скриншот

В ЖК "Светлый" в Казани обрушился строящийся дом, под завалами строения могут быть рабочие, сообщает Mash Iptash.

На данный момент известно мало.

Сообщается, что обрушилась стена на уровне третьего этажа. Одного рабочего уже извлекли из-под обломков и доставили на скорой помощи в больницу, сейчас на месте работают спасатели, кинологи с поисковыми собаками.

Ранее стало известно, что северное сияние, которое за весну дважды наблюдали жители Татарстана, может привести к бешенству.

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