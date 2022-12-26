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В Казани в новогодние праздники изменится график работы общественного транспорта

В Казани в новогодние праздники изменится график работы общественного транспорта

Фото: gai-news.ru

В Казани в период празднования новогодних праздников изменится график работы общественного транспорта, сообщил сегодня, 26 декабря, руководитель профильного комитета по транспорту Амир Сафин на совещании в исполкоме.

"В дни новогодних праздников, с 31 декабря по 8 января, городской пассажирский транспорт будет работать по графику выходного дня — с 5:30 до 23:30, метрополитен — с 6:00 до 24:00", — сообщил Сафин.

Причем в новогоднюю ночь работа городского наземного транспорта будет продлена до 2:00. Утром 1 января подвижной состав будет выпущен в 7:30 с продлением работы до 23:00.

Кроме того, 7 января для вывоза посетителей храмов после окончания праздничной службы будет организована специальная подача автобусов и троллейбусов. Так, к 1:30 к остановке "Центральный стадион" будет обеспечена подача троллейбусного маршрута №2 и автобусных маршрутов №6, 10а, 15, 23, 30.

Ранее мы сообщали, что в Казани названы площадки, где можно пускать новогодние фейерверки: их всего четыре.

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