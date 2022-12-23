В Казани названы площадки, где можно без риска получить штраф пускать новогодние фейерверки: их всего четыре

В период празднования Нового года в Казани утверждены четыре прощадки для запуска фейерверков, сообщает мэрия.

Для Авиастроительного и Ново-Савиновского районов власти города согласовали место на майдане на улице Гаврилова.

В Кировском и Московском районах можно будет "пошуметь" на Нижнезареченской дамбе.

В Вахитовском и Приволжском районах всех ценителей новогодней пиротехники ждет автомобильная стоянка напротив площадки проведения Сабантуя в Березовой роще.

В Советском районе пустить салюты и петарды можно на площадке возле ипподрома, между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

На охране общественного порядка будут работать 470 сотрудников надзорных органов и пожарных.

Вплоть до окончания праздников, до 8 января 2023 года, в регионе действует особый режим, нарушителей которого, решивших запустить салют где попало, будут штрафовать, сумма штрафа может достигать 20 тысяч рублей. В некоторых случаях возможно наступление уголовной ответственности для провинившихся.

Ранее мы сообщали, что мэр Казани Ильсур Метшин стал вторым в общенациональном рейтинге градоначальников.