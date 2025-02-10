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В Казани в ДТП пострадал человек

После аварии Фольксваген Поло перевернулся на к...

pixabay.com

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9 февраля на улице Гвардейская в Казани произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Фольксваген Поло и Тойота Королла. Водитель Фольксваген Поло, мужчина 2003 года рождения из Рыбно-Слободского района, двигался по ул. Гвардейская в сторону улицы А.Кутуя. Он не смог избежать столкновения с Тойотой Короллой, за рулем которой была женщина 1978 года рождения, жительница Казани.

После аварии Фольксваген Поло перевернулся на крышу, а его водитель получил ушибы мягких тканей. Он был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи был отпущен из ГКБ №7.

Ранее мы писали о том, что трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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