В Казани в ДТП пострадал человек

9 февраля на улице Гвардейская в Казани произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Фольксваген Поло и Тойота Королла. Водитель Фольксваген Поло, мужчина 2003 года рождения из Рыбно-Слободского района, двигался по ул. Гвардейская в сторону улицы А.Кутуя. Он не смог избежать столкновения с Тойотой Короллой, за рулем которой была женщина 1978 года рождения, жительница Казани.

После аварии Фольксваген Поло перевернулся на крышу, а его водитель получил ушибы мягких тканей. Он был доставлен в медицинское учреждение, где после оказания помощи был отпущен из ГКБ №7.

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