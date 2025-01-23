В Казани в автомобиле найдено тело 22-летнего парня

На улице Парковой возле дома №21 в Казани найдено тело 22-летнего мужчины в его собственном автомобиле. Об этом сообщили в портале "Татарстан 24".

Погибший, 2002 года рождения, был обнаружен с пакетом на голове, внутри которого находился шланг, подключенный к баллонам с гелием.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, что появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Набережных Челнах.

Как уточняют телеграм-каналы, инцидент произошел на Первой дороге в городе. Водитель находился за рулем автомобиля Geely Emgrand....