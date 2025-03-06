В Казани в 3 районах обнаружен опасный хлороформ в воде

Вода, поставляемая в Вахитовском, Ново-Савиновском и Приволжском районах, не прошла проверку на качество из-за повышенного содержания хлороформа, который может вызывать заболевания печени и почек.

Сообщается, что риск для здоровья от употребления такой воды неприемлем, поэтому пить ее не рекомендуется.

Вода содержит высокие уровни хлороформа, который не может улетучиваться сам по себе и требует дополнительной очистки. Нормативное содержание этого вещества в воде составляет 0,05 г. При длительном воздействии хлороформ может привести к серьезным заболеваниям печени и почек, пишет 116.ру.

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