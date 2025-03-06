Экс-сотрудники ЗАГСа в Татарстане обвиняются в преступлениях на 16 млн

По данным следствия, в 2020 году руководитель Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан дала указание своему заместителю и главному бухгалтеру собрать с 26 сотрудников территориальных подразделений деньги, выплаченные им в виде премий за перевод актовых записей с латиницы на русский язык.

Сумма собранных средств, которая превысила 16 миллионов рублей, была использована обвиняемой по собственному усмотрению.

Преступные действия были раскрыты в результате тщательно проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, организованных сотрудниками следственного управления СК России по Республике Татарстан и регионального МВД.

Дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.